内閣府の「国民生活に関する世論調査（令和7年）」によると、日ごろの生活のなかで悩みや不安を抱えている人は全体の77.9％に上ります。その具体的な内容のトップは「老後の生活設計について（64.1％）」で、次いで「今後の収入や資産の見通しについて（60.4％）」が続いており、多くの人が将来のお金に対する強い不安を抱えていることがわかります。一生に一度の大きな買い物であるマイホーム。理想の住まいを手に入れれば安心が