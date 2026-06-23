共働き正社員の4割超が「家計が苦しい」と感じている――そんな調査結果が株式会社マイナビ（東京都千代田区）による「【共働き世帯の正社員に聞いた】仕事・私生活の意識調査2026年（2025年実績）」でわかりました。では、現在の平均世帯年収と理想の世帯年収ではどのくらいのギャップが見られたのでしょうか。【調査結果】現実の世帯年収と理想の世帯年収の金額は……調査は、共働きをしている20〜59歳の正社員の既婚男女1066人