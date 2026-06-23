病気療養中の八郎潟町の畠山菊夫前町長が失職したことに伴う町長選挙が23日、告示されました。これまでに新人2人が立候補を届け出ています。八郎潟町長選挙に立候補したのは、新人で薬剤師の佐藤友紀氏47歳と、新人で町議会議員を務めていた京極幸村氏33歳の、いずれも無所属の2人です。佐藤友紀氏「次世代へこの町をつないでいくことが必要です。そのために私は働きますただ、私一人ではこの町を変えるということはできません。皆