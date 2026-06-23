窓辺で日向ぼっこをしながらお昼寝する時間は、愛犬にとって格別なひととき。そんなベストポジションで、最高のお昼寝タイムを満喫するワンちゃんの姿が話題を集めています。【写真】想像以上に「事件現場」！ 犬の表情に注目「ベットとぬいぐるみを自力で配置した後、その場に倒れて事件現場感を作り出してた」そんなコメントが添えられた写真には、Xで「天使のイッヌ」ちゃんと呼ばれ、親しまれている2歳の女の子の姿が。ゴロン