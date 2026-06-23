モデルでタレントのゆきぽよ（木村有希）さんは6月21日、自身のInstagramを更新。姉妹ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】ゆきぽよの姉妹ショット「妹とおそろコーデ」ゆきぽよさんは「ボラカイ島行ってきま〜の日妹とおそろコーデ」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。妹のゆみちぃ（木村友美）さんとフィリピン・ボラカイ島へ旅行に行った際の様子です。2枚目は飛行機の機内で撮影したゆきぽよさんの自撮りシ