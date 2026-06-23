かつて多くの企業には、単独または業種別の団体として、国の厚生年金に独自の給付を上乗せする目的で「厚生年金基金」がありました。その後の経済状況の変化により、現在では多くの基金が解散したり、別の制度に移行したりしています。もらい忘れの多い「厚生年金基金」の仕組みと加入履歴の確認方法について、社会保険労務士でAll Aboutマネーガイドの拝野洋子さんが分かりやすく解説します。「数年で辞めた」「基金が解散した」