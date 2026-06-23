ソフトバンクは23日、7月1日（水）からみずほPayPayドーム福岡で開催する「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」で最終ゲストとして2組のアーティストの出演が決定したことを発表した。各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに7月10日（金）の楽天戦は家入レオさん、最終日となる7月12日（日）の楽天戦にはT.M.Revolutionが決定。また、T.M.Revolution は7月12日（日）の試合前に実施するセレモニアルピッチにも登場。▼ 家入レ