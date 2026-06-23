ブラウンのシンカーを強振【MLB】Bジェイズ 4ー2 アストロズ（日本時間23日・トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手は22日（日本時間23日）、本拠地のアストロズ戦に「5番・三塁」で先発出場し、2回の第1打席で2試合連発となる17号を放った。本拠地が熱狂した一発の直後、ベンチに戻ると同僚は“日本式”でリスペクトを払った。0-0の2回だ。好投手ブラウンがフルカウントから投じた6球目、高めに浮いたシンカーを見逃さな