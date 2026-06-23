日本代表の北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦オランダ戦（米国・ダラス）を観戦して脚光を浴びたモデルや女優、実業家として活躍する新田さちか（２７）が、チケットの入手方法を明らかにした。青学大出身で２０２０年ミス青山コンテスト準優勝の新田は、２３年２月にＭＦ久保建英の所属するスペイン１部レアル・ソシエダードのユニホームを着用して、スタンドで現地観戦を楽しむ姿を自身のインスタグラムに投稿。勝利の女神とし