北中米ワールドカップのグループステージ第２節も終盤を迎え、関心は早くも決勝トーナメントの組分けへと移りつつある。６月21日時点で首位通過を確定させているのは、A組のメキシコ、D組のアメリカ、E組のドイツだ。一方、現時点の順位をそのまま決勝トーナメントに当てはめると、興味深い“アジア勢対決”が浮上する。それがオーストラリア対イランである。 オーストラリアはグループDで１勝１敗の２位。対するイラ