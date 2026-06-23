台風第8号(ヒーゴス)2026年06月23日10時30分発表 【写真を見る】【台風情報】台風8号発生台風7号とともにダブル台風となり日本列島に接近今後の勢力と進路によっては梅雨前線を刺激し大雨の可能性も【気象庁】 台風8号発生 台風8号が発生しました。太平洋上を北上し、日本列島に近づき、そこから離れるコースをとるとみられます。 日本列島は沖縄に接近、その後九州にも影響しそうな台風7号とあわせ、ダブル