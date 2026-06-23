ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」が２３日、開幕した。オープニングせれもにーで地元・菅章哉が選手宣誓を行った。マイクの前に立った菅は「今回、ボートレースに集中したいんでカンペを見ながらでもいいですかね」と切り出してポケットが取り出したのは巻き物。ヒモをほどいて広げると床に付くほどの長さに場内からは笑いが巻き起こり、並んでいるもニッコリ。「ファンの皆さま、おはようございます。