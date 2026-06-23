最後はリードを守り抜いた。ノルウェー代表は現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＩ第２節で、セネガル代表と対戦。３−２で勝利した。43分にマルクス・ペデルセンのゴールで先制し、48分にアーリング・ハーランドが加点。53分に１点を返され、58分にハーランドの得点で突き放す。90＋３分に失点も、同点弾は許さなかった。見応えのある攻防が繰り広げられる激しいゲームだった。試合後のフラッシュインタビューで、ノルウ