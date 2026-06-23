元日本代表FWで今年３月に引退を発表した久保裕也氏は現在、北中米ワールドカップを現地でレポートしている。森保ジャパンのオランダ戦とチュニジア戦で解説を務めたなか、22日にはリオネル・メッシを擁するアルゼンチンの試合を訪れたようだ。久保氏はインスタグラムで「今日はアルゼンチン×オーストリアの試合を観に来ています！スタジアムはアルゼンチンサポーターの熱気がすごいです」と報告。さらに「会場には竹内涼真さ