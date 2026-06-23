（岡崎アナウンサー）「ファンの方の熱量、ものすごい量ですね」（郡司裕也選手）「鎌ケ谷までみんなありがたい」６月１７日。千葉県鎌ケ谷市の２軍施設で汗を流していた郡司裕也選手。今シーズンは開幕から３４試合４番を務めましたが、６０試合に出場して打率は２割２分１厘とふるわず、６月１４日に１軍登録を抹消されていました。（郡司裕也選手）「まずは守備ですね。ピッチャーに迷惑をかけないようにしっ