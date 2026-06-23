自民党の政治資金パーティーをめぐる収支報告書の不記載事件で、東京地裁は23日、参議院岐阜選挙区選出の元議員･大野泰正被告に罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】元参議院議員･大野泰正被告（67）に罰金60万円 元秘書には罰金20万円の判決 自民党の“裏金”事件 祖父は初代自民党副総裁…“政界のサラブレッド”に地元岐阜から落胆の声 判決などによりますと、元参議院議員の大野泰正被告は、