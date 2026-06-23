日本テレビのラルフ鈴木アナウンサーが22日、自身のインスタグラムを更新。2017年に34歳で亡くなった小林麻央さんのお墓参りに“『NEWS ZERO』ファミリー”で訪れたことを報告した。【写真】「#カメラマンは櫻井翔さん」ラルフ鈴木アナ＆村尾信尚氏＆鈴江奈々アナの3ショットラルフアナは、初代メインキャスターの村尾信尚氏、鈴江奈々アナウンサーとの3ショットや、『NEWS ZERO』時代の自身と麻央さんの思い出の写真を添えて