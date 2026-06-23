元乃木坂46で俳優の久保史緒里が、23日発売のブライダルマガジン『25ansウエディング（ヴァンサンカン ウエディング）』2026 Summer＆Autumn号（ハースト婦人画報社）で初のカバーガールを務めた。【表紙カット】美しいウエディングスタイルを披露した久保史緒里2025年に乃木坂46を卒業し、俳優として次々と挑戦を重ねる久保が、最旬のドレスとハイメゾンのジュエリーをまとい登場。ハッピー感溢れる花嫁スタイルを披露する。