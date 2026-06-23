◆ミネソタ・ツインズ 1 - 2 ロサンゼルス・ドジャース22日（日本時間23日午前8時40分試合開始、ターゲットフィールド）メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手（31）が電光石火の先頭打者ホームラン。2試合ぶりの17号で、第2子誕生後は絶好調です。試合前、2回目となるオールスターゲームのファン投票の中間発表が行われ、231万票余りを獲得し、ナ・リーグ全体トップをキープした大谷選手。そんなファンの期待に応え、第1打