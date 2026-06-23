■株取引は冬眠宣言→翌日に復帰で爆損東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新。2日連続で株取引のスクリーンショットを投稿し、再びケタ違いの損切をしたことを伝えた。【画像】気になる！水谷隼が爆損した株の銘柄定期的に株やFX取引について報告している水谷はきのう22日、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があったのに無理していったら案の定玉砕