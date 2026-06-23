元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が23日までに自身のインスタグラムを更新。長男・笑福くんの11歳の誕生日を祝った。「今日は2026年6月22日。息子・笑福の11回目の誕生日です。2015年6月22日に笑福は生まれました。本当にあっという間の11年でした」としみじみ。「笑福も、そして僕たち夫婦も、この11年、本当にたくさんの方に支えられ、助けられてここまで来ることができました。改めて感謝しています」とつづった。さらに