アメリカのトランプ大統領は22日、イランがIAEA＝国際原子力機関による核査察を受け入れるとの認識を示しました。イラン側は「核問題は協議していない」と反発し、双方の説明に食い違いが生じています。トランプ大統領：我々に2つのことがある。海峡が開かれていること、そして、核兵器を決して持たない国があることだ。絶対に決して核兵器を持つことはない。トランプ大統領は記者団に対し、戦闘終結に向けた「覚書」の合意後、初