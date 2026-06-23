元ドイツ代表FWクローゼさん（ゲッティ＝共同）アルゼンチンのメッシが単独最多の大会通算18ゴールに到達したことを受け、これまでの最多記録だった通算16ゴールの元ドイツ代表FWクローゼさんは「メッシは史上最高の選手だ。おめでとう、チャンピオン！」とドイツ紙の南ドイツ新聞に祝福のコメントを寄せた。クローゼさんは2002年日韓大会から14年ブラジル大会まで4大会連続でゴール。06年ドイツ大会は5ゴールで得点王に輝き、