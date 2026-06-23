神戸市長田区の路上で2017年9月、暴力団関係者が射殺された事件で、兵庫県警は23日、殺人などの疑いで指名手配していた当時神戸山口組系の組員菱川龍己容疑者（50）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。