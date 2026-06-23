【フィラデルフィア（米ペンシルベニア州）＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｉ組のフランス（世界ランキング３位）がイラク（同５７位）に完勝し、決勝トーナメントに駒を進めた。（世界ランキングは１１日時点）フランス３―０イラクフランスが２連勝で１次リーグを突破した。エースのエムバペは１４分に強烈なシュートを決めると、雷雨による中