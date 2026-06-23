タレントの神田うの（51）が23日までに自身のインスタグラムを更新。夫と14歳になる長女との家族写真を公開した。前日の投稿で「娘の進路についてパパ（夫）と先生方と4人でお食事会」と伝えていた神田。この日は「昨日は父の日でしたね」と書き出し、「娘のカルテット・マスタークラス受講の見学（同行）をした後、知り合いの社長さんが新しくオープンしたというスッポン＆お蕎麦のお店で父の日ディナーしました」と明かした