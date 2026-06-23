ビジュアル系ロックバンドのBabyKingdomが、23日までに公式サイトを更新。ドラムスの虎丸が10月6日をもって脱退し、それにともないバンドとしての活動も12月30日のライブをもって一時休止すると発表した。公式サイトでは「この度、2026年10月06日の虎丸バースデーライブ渋谷WWWをもちまして、Dr.虎丸がBabyKingdomを脱退することとなりました。それに伴い、BabyKingdomは2026年12月30日の五反田BLAZEでのライブをもって、バンドと