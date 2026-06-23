OpenAIがセキュリティー研究者向けAIモデル「GPT-5.5-Cyber」のアップデートを2026年6月22日に発表しました。アップデート版のGPT-5.5-CyberはベンチマークテストでClaude Mythos 5を超えるスコアを記録しています。また、Codexにセキュリティー対策機能を追加するプラグイン「Codex Security」のアップデートも発表されています。Daybreak: Tools for securing every organization in the world | OpenAIhttps://openai.com/index