元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が２３日までに自身のインスタグラムを更新。サッカー北中米Ｗ杯で快進撃を続ける日本代表チームにエールを送った。「Ｗ杯かなり熱い！！！！！！！！！！！！」と書き出した丸山は、サムライブルーのユニホームを着用し、日の丸のハチマキを頭に巻いた笑顔のショットをアップ。「たくさんの番組に出場させていただいてます」と独特の言い回しで語ると「やっぱりサッカーていいな