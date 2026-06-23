タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」を2026年6月（6月29日週発売）より発売する。全6種で価格は300円。2026年6月（6月29日週発売）発売「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」(全6種・300円)「ディズニーキャラクター ファッションリング Cutie Little Animals」は、小さくてかわいいディズニーのアニマルキャラクター