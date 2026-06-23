◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）Ｇ１級制覇へ千載一遇のチャンスかもしれない。「千載一遇」と大げさなフレーズを使ったのは、ロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）が好走するための条件は極めて限定的だからだ。まずは適性距離のＧ１が少ないことにある。１６００メートルで争われた前走のかしわ記念では３着に好走したものの、ほぼ同じポジシ