タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ベイマックス もぐもぐ!?Fig.」を2026年6月（6月29日週発売）より発売する。全4種で価格は400円。2026年6月（6月29日週発売）発売「ベイマックス もぐもぐ!?Fig.」(全4種・400円)「ベイマックス もぐもぐ!?Fig.」は、食べ物をもぐもぐ!?している「ベイマックス」のフィギュア。猫の「モチ」ではなくお餅をなでて、手がポカポカになっている姿に注目。立っている「ベイマックス」に