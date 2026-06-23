芸能界屈指のサッカー通として知られる歌手の小柳ルミ子が２３日、自身のブログを更新。日本時間同日に行われたサッカーW杯北中米大会のアルゼンチン対オーストリアの一戦で、大ファンであることを公言しているアルゼンチン代表ＦＷのリオネル・メッシが２ゴールを決めたことへの心境をつづった。「又メッシに泣かされました」と題して早朝４時４８分にブログを更新。「もーねぇー何なんでしょーこの男（ひと）は」「今