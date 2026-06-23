ファミリーマートは6月23日から、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。伊藤園「お〜いお茶 緑茶 600ml」「お〜いお茶 濃い茶 600ml」を買うと「お〜いお茶 緑茶 600ml」「お〜いお茶 濃い茶 600ml」がもらえる(ホットは対象外)期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。