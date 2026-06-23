ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」（ミーアイ）のＴＳＵＺＵＭＩが、実写映画「モアナと伝説の海」（トーマス・ケイル監督、７月３１日公開）のヒロイン・モアナの吹き替え声優を務めることが２３日、都内で行われたスペシャルイベントで発表された。海に選ばれた少女・モアナが、世界を救うために伝説の英雄・マウイとともに大海原へ旅立つ冒険ファンタジー。２０１７年にはアニメ版が公開された。ＴＳＵＺＵＭＩは主題歌の「ど