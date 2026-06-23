【モデルプレス＝2026/06/23】女優の森七菜が6月22日、自身のInstagramを更新。キャミソールドレス姿を公開した。【写真】24歳人気女優「大人の魅力全開」胸元開きドレス姿◆森七菜、美デコルテ際立つドレス姿公開6月20日に韓国・釜山で開催された「グローバルOTTアワード2026」に参加したことを報告した森。胸元に白いレースがあしらわれた黒いキャミソールのドレス姿を披露し、ざっくりと開いた胸元から美しいデコルテを見せてい