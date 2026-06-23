【モデルプレス＝2026/06/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が6月21日、自身のInstagramを更新。国立競技場での衣装ショットを公開した。【写真】指原プロデュース28歳美女「キラキラオーラ半端ない」国立競技場での美脚衣装ショット◆大谷映美里、国立競技場衣装ショット公開＝LOVE は、6月20日と21日の2日間にわたり、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVE「