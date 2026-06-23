葬儀事務の引き継ぎやあいさつ回りの内容とは 葬儀事務は当日中に引き継ぐ 火葬後の精進落としが済んだら、すみやかに世話役（受付係や会計係など）から事務を引き継ぎます。 香典と香典帳、芳名帳（会葬者名簿）と参列者の名刺、供物帳、弔辞と弔電、出納帳と領収証や請求書などを受け取り、立て替え金があればその日のうちに精算を。 とくに香典帳や出納帳といったお金に関係するものは、後でトラブルにならないよう、そ