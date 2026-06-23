福岡管区気象台は23日午前11時すぎ、九州北部地方（山口県を含む）気象解説情報を発表しました。気象台によりますと九州北部地方では24日未明から夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するとともに、25日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。東シナ海の梅雨前線や24日朝までに対馬海峡付近に発生する低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不