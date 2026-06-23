東京都心では今月に最高気温30℃以上の「真夏日」が昨日22日までにわずか2日しかありません。この先も気温が平年並みか低い日が多い予想で、このままなら6月としては10年ぶりの少なさとなりそうです。涼しさの原因は何か、7月以降はどうなるのか、詳しく解説していきます。東京都心は6月の真夏日がわずか2日暑くならない原因は「高気圧」東京都心では今月(6月1日〜22日)に最高気温30℃以上の「真夏日」になったのが2日しかありま