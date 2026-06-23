【北欧通貨】ドルクローネは9.7000前後でもみ合い＝ノルウェークローネ 先週はFOMC後のドル全面高に支えられた9.46台から9.77台後半までドル高クローネ安となった。週末にかけて調整が入ると、週明けは9.7000を挟んではっきりしない動きが続く。 対円でも先週はクローネ安が目立ち、16.51円を付けていた。昨日はドル円の上昇もあり、16.74円台まで反発も、その後少し下げて16.64円前後での