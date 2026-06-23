アジア株韓国株はマイクロン決算前に大幅下落ブロードコム再来を警戒 東京時間11:08現在 香港ハンセン指数 23675.28（-93.24-0.39%） 中国上海総合指数 4160.35（-2.75-0.07%） 台湾加権指数 47415.93（-325.58-0.68%） 韓国総合株価指数 8699.50（-415.05-4.55%） 豪ＡＳＸ２００指数 8818.20（+2.06+0.02%） アジア株は軒並み下落。米イラン協議に進展が見られたものの、