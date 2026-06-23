【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：年初来高値更新後にFOMCで急転直下、186円維持に失敗し再び184円台前半のサポートテストへ 先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ 前回レポートで期待された「186円大台定着と年初来高値更新への挑戦」は、週前半に一時186.32円まで上値を伸ばし、年初来高値をわずかに塗り替える形で結実した。しかし、大台突破の達成感や本邦当局の介入警戒感が燻る中、17日