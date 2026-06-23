柱のようなデザインの“コラム型スピーカー”を比較試聴できるイベント「ポータブル・コラム型スピーカー試聴会」が7月21日、22日(水)に開催される。主催はリットーミュージックの音楽専門メディア、サウンド&レコーディング・マガジンで、「サンレコ音響設備ミーティング vol.1」として行なわれるもの。入場は無料(事前登録制)。場所は東京都千代田区神田錦町にあるKA