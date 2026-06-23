Amazonは、7月7日から先行セールを行なう大型セール「Amazonプライムデー」に向けて、Fire TV StickやEchoスピーカーなどAmazonデバイスのセール価格を先行公開している。期間中、通常6,980円の「Amazon Fire TV Stick HD」は3,780円、同12,980円のディスプレイ付きスマートスピーカー「Echo Show 5」は5,980円で販売される。 4K対応の「Fire TV Stick 4K Select」は7,