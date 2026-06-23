コンビニでアパレルが売れている。それも「破れたストッキングを慌てて買う」のではなく、「気に入った靴下やTシャツを買いに行く」という日常使いへ、お客さまの利用シーンが大きく変わってきている。【写真】売上1位アイテムも「キムタク売れ」だった？発売当初、商品を見せつけるような投稿をする木村ほか、コンビニウエアでイケオジ化した筆者の姿も火付け役は、2021年に始まったファミリーマートの「コンビニエンスウェア