人気バンド「back number」は23日、公式サイトなどを通じ、全国ツアー「Grateful Yesterdays Tour 2026」の熊本公演について、台風接近を受け「現時点では開催に向けて準備を進めている」とした。台風7号接近に加え、マリアナ諸島周辺で熱帯低気圧が台風8号に変わったと気象庁が発表。週末のイベントに大きな影響を与えている。「back number」は27日と28日に熊本「えがお健康スタジアム」で公演を予定している。「只今開催に