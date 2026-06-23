お笑いコンビ「たくろう」が23日、都内で行われた宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」のブランドリニューアル発表会に出席した。芸人同士のお花見などでピザは定番アイテムだと明かしたきむらバンド。現在開催中のW杯にも触れながら「おいしいものをみんなで共有する瞬間では、ドミノ・ピザさんにお世話になっています」と話し、赤木裕も「賞レースを集まって見る時は、必ずピザになる」とコンビでドミノ・ピザ愛をアピールした