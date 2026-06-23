©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … こんにちは！新人アナウンサーの瀧口美咲です！ 先週水曜日、初めてラジオニュースを担当させていただきました！ この日をもって研修は終了…ついに研修でお世話になった部屋