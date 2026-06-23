中小企業の経営者らに法定利息の上限の約１０倍で金を貸し付けたとして、警視庁は２３日、東京都渋谷区、職業不詳の男（４５）ら３人を出資法違反（超高金利）容疑で逮捕したと発表した。同庁は、３人が昨年１２月までの約３年間で約１３０人に違法に金を貸し付け、２億５０００万円の利息を得たとみている。発表によると、男ら３人は２０２３年５月〜今年５月、１都２県の飲食店経営者ら４人に計約７２９万円を貸し付け、法定